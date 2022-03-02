"Роскосмос" не запустит OneWeb, если не будет гарантий использования в гражданских целях

Фото: ТАСС/пресс-служба ГК "Роскосмос"

"Роскосмос" не будет запускать ракету-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb, если до 21:30 4 марта не получит гарантии, что они будут использоваться только в гражданских целях, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы сегодня делаем запрос нашим французским коллегам из компании Arianespace и компании OneWeb с требованием предоставить нам в течение двух суток исчерпывающие юридически обязывающие гарантии того, что компания OneWeb не будет их использовать в военных целях, не будет предоставлять сервисы соответствующим военным ведомствам", – заявил Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, гарантии "Роскосмос" должен получить до заседания комиссии, которая разрешает заправку и запуск ракеты. В противном случае ракету снимут со старта и спутники отправят в монтажно-испытательный корпус.

Рогозин пояснил, что выдвинул такие требования, поскольку недавно в состав акционеров OneWeb вошло британское правительство, а в ноябре прошлого года госкорпорация получила информацию, что компания начала переговоры о предоставлении информации с американским предприятием, которое является подрядчиком Пентагона.

В то же время американская компания SpaceX предоставила абонентское оборудование ВСУ для получения интернета и связи через космическую группировку.

Рогозин также сообщил, что контракт оплачен в полной мере и средства останутся в России "в силу форс-мажорных обстоятельств, которые возникли в результате агрессивной политики Запада и санкций".

В конце декабря 2021 года ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками стартовала с Байконура. Тогда все 36 спутников были успешно выведены на целевые орбиты.

10 февраля "Союз" с британскими спутниками OneWeb стартовал с космодрома Куру во французской Гвиане.

