"Роскосмос" не запустит OneWeb, если не будет гарантий использования в гражданских целях

Фото: ТАСС/пресс-служба ГК "Роскосмос"
"Роскосмос" не будет запускать ракету-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb, если до 21:30 4 марта не получит гарантии, что они будут использоваться только в гражданских целях, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Мы сегодня делаем запрос нашим французским коллегам из компании Arianespace и компании OneWeb с требованием предоставить нам в течение двух суток исчерпывающие юридически обязывающие гарантии того, что компания OneWeb не будет их использовать в военных целях, не будет предоставлять сервисы соответствующим военным ведомствам", – заявил Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, гарантии "Роскосмос" должен получить до заседания комиссии, которая разрешает заправку и запуск ракеты. В противном случае ракету снимут со старта и спутники отправят в монтажно-испытательный корпус.
Рогозин пояснил, что выдвинул такие требования, поскольку недавно в состав акционеров OneWeb вошло британское правительство, а в ноябре прошлого года госкорпорация получила информацию, что компания начала переговоры о предоставлении информации с американским предприятием, которое является подрядчиком Пентагона.
В то же время американская компания SpaceX предоставила абонентское оборудование ВСУ для получения интернета и связи через космическую группировку.
Рогозин также сообщил, что контракт оплачен в полной мере и средства останутся в России "в силу форс-мажорных обстоятельств, которые возникли в результате агрессивной политики Запада и санкций".
В конце декабря 2021 года ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками стартовала с Байконура. Тогда все 36 спутников были успешно выведены на целевые орбиты.
10 февраля "Союз" с британскими спутниками OneWeb стартовал с космодрома Куру во французской Гвиане.
Рогозин опроверг данные о потере контроля над российскими спутниками
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: