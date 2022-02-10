Ракета "Союз" со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Российская ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане. Трансляция запуска ведется на сайте Arianespace.

Продолжительность полета составит 3 часа 33 минуты. За это время на орбиту будут выведены 34 спутника, которые предназначены для создания космической системы связи для высокоскоростного доступа в интернет с любой точки Земли. Общее число спутников увеличится до 428.

К июню 2022 года планируется развернуть полную группировку первого поколения.

В конце декабря 2021 года ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками стартовала с Байконура. Тогда все 36 спутников были успешно выведены на целевые орбиты.

