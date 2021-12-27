Запущенные с Байконура спутники OneWeb выведены на орбиту

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Все спутники OneWeb, запущенные в понедельник с космодрома Байконур, успешно выведены на орбиту. Об этом госкорпорация "Роскосмос" сообщила в своем аккаунте в Twitter.

"Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты", – говорится в публикации.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками стартовала с Байконура в 16:10 по московскому времени. Спустя десять минут после этого произошло отделение орбитального блока с космическими аппаратами.

Нынешний пуск – 12-й из 19 запланированных по контракту с компанией Arianespace.

