Ракета с рекордным числом спутников OneWeb стартовала с Байконура

Фото: телеграм-канал Госкорпорация "Роскосмос"
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает "Роскосмос" в своем аккаунте в Twitter.
Запуск состоялся в 16:10 по московскому времени. В 16:20 произошло отделение орбитального блока с космическими аппаратами OneWeb. Последующее отделение спутников будет происходить на протяжении трех с половиной часов.
Это первый запуск с Байконура с таким числом спутников OneWeb: до этого 36 спутников отправляли в космос только с космодрома Восточный. Нынешний пуск – 12-й из 19 запланированных по контракту с компанией Arianespace.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что пуск ракеты прошел в штатном режиме. Отделение головного блока и первое включение двигателей разгонного блока "Фрегат" прошли в расчетное время.
"Следующий вход в зону радиовидимости в 17:44 по московскому времени", – заявил Рогозин.
Предыдущая партия из 36 спутников OneWeb была выведена на околоземную орбиту 14 октября. Их с космодрома Восточный доставила ракета-носитель "Союз-2.1б". Таким образом, их общее количество на тот момент увеличилось до 358.
С Байконура стартовала ракета "Союз" с 36 британскими спутниками
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