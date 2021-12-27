Ракета с рекордным числом спутников OneWeb стартовала с Байконура

Фото: телеграм-канал Госкорпорация "Роскосмос"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает "Роскосмос" в своем аккаунте в Twitter.

Запуск состоялся в 16:10 по московскому времени. В 16:20 произошло отделение орбитального блока с космическими аппаратами OneWeb. Последующее отделение спутников будет происходить на протяжении трех с половиной часов.

Это первый запуск с Байконура с таким числом спутников OneWeb: до этого 36 спутников отправляли в космос только с космодрома Восточный. Нынешний пуск – 12-й из 19 запланированных по контракту с компанией Arianespace.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что пуск ракеты прошел в штатном режиме. Отделение головного блока и первое включение двигателей разгонного блока "Фрегат" прошли в расчетное время.

"Следующий вход в зону радиовидимости в 17:44 по московскому времени", – заявил Рогозин.

Предыдущая партия из 36 спутников OneWeb была выведена на околоземную орбиту 14 октября. Их с космодрома Восточный доставила ракета-носитель "Союз-2.1б". Таким образом, их общее количество на тот момент увеличилось до 358.

