Произведен успешный запуск ракеты Ariane 5 с космическим телескопом "Джеймс Уэбб"

Фото: АР/NASA

Ракета-носитель Ariane 5 с космическим телескопом "Джеймс Уэбб" успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает РИА Новости.

Прямую трансляцию операции провели в НАСА.

Космический телескоп после отделения от ракеты начнет процедуру постепенного развертывания. На это отводится 29 дней, причем наибольшую сложность представляет подготовка основного зеркала и теплового щита. Данное приспособление призвано укрыть обсерваторию от излучения Солнца, Земли и Луны.

Телескоп "Джеймс Уэбб" – результат совместного проекта и строительства специалистов из 17 стран. Подготовка аппарата длилась более 20 лет.

Первые данные с нового космического телескопа станут доступны ученым через полгода после старта миссии. Еще через год их переведут в статус общедоступных.