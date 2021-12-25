Произведен успешный запуск ракеты Ariane 5 с космическим телескопом "Джеймс Уэбб"

Фото: АР/NASA
Ракета-носитель Ariane 5 с космическим телескопом "Джеймс Уэбб" успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает РИА Новости.
Прямую трансляцию операции провели в НАСА.
Космический телескоп после отделения от ракеты начнет процедуру постепенного развертывания. На это отводится 29 дней, причем наибольшую сложность представляет подготовка основного зеркала и теплового щита. Данное приспособление призвано укрыть обсерваторию от излучения Солнца, Земли и Луны.
Телескоп "Джеймс Уэбб" – результат совместного проекта и строительства специалистов из 17 стран. Подготовка аппарата длилась более 20 лет.
Первые данные с нового космического телескопа станут доступны ученым через полгода после старта миссии. Еще через год их переведут в статус общедоступных.
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