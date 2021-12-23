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Наука

18:04

Ученые обнаружили самую большую группу планет-странников

наука

Фото: Depositphotos/clearviewstock

Ученые Лаборатории астрофизики Бордо и Венского университета обнаружили самую большую группу планет-странников в Млечном Пути. Об этом сообщает журнал Nature Astronomy.

Исследователи проанализировали данные, собранные за 20 лет наземными и космическими телескопами. Они искали горячие источники, которые испускают слабое инфракрасное или оптическое излучения.

В результате в области звездообразования, которая расположена в направлении созвездий Змееносца и Верхнего Скорпиона, было обнаружено минимум 70 планет-изгоев, сопоставимых по массе с Юпитером. При этом предполагается, что таких планет в Млечном Пути может быть гораздо больше.

Ранее группа австралийских и американских астрономов зафиксировала гигантский выброс в одной из ближайших к Земле сверхмассивных черных дыр. Небесное тело располагается в центре галактики Центавр A, находящейся на расстоянии 12 миллионов световых лет от Солнца.

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