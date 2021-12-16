Астрономы предупредили о магнитных бурях в конце декабря

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Магнитные бури прогнозируются на Земле 27 и 28 декабря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Бури будут относиться к категории G1, обозначающей слабые возмущения. Кроме того, 29 декабря магнитосфера будет возбужденной.

В ночь на 4 ноября на Земле зафиксировали одну из крупнейших магнитных бурь. Она соответствовала третьему уровню из пяти возможных. В полночь, по данным космических аппаратов, скорость солнечного ветра увеличилась с 400 до 800 километров в секунду, а плотность межпланетной плазмы увеличилась почти в 100 раз.

Ранее специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти предрек масштабные сбои в работе интернета из-за крайне сильной вспышки на Солнце.

По словам эксперта, такие вспышки происходят раз в сто лет, однако за минувший век их не фиксировали, а значит, есть вероятность, что подобная произойдет относительно скоро. Джиоти уточнил, что это приведет к мощной магнитной буре, влияющей на работу электронной аппаратуры.

В связи с этим он допустил интернет-катастрофу, поскольку подводные кабели, которые являются основой Всемирной сети, не защищены от подобных аномалий в отличие от серверов.