Россиян предупредили о росте числа мощных извержений на Солнце

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В ближайшие годы активность Солнца начнет нарастать, на главной звезде нашей системы увеличится количество мощных извержений. К такому выводу пришли ученые из Редингского университета.

По их мнению, это связано с наступлением определенной фазы солнечного цикла. Принято считать, что смена магнитных полюсов светила происходит каждые 11 лет и на место они возвращаются только через 22 года – в конце следующего цикла.

Ученые проанализировали данные о космической погоде за последние полтора века, говорится в публикации на сайте Phys.org. Таким образом, "сезон активности" мощных извержений вероятен в начале четных солнечных циклов и в конце нечетных. К последнему относится 25-й период, в который Солнце вошло два года назад.

Как заявил физик Редингского университета Мэтью Оуэнс, эти данные позволят делать наиболее точные прогнозы космической погоды, которую учитывают при планировании межпланетных миссий, в том числе на Марс и Луну.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошли три слабые вспышки. Облака плазмы, которые выбрасываются во время этого процесса, приводят к магнитным бурям на Земле.