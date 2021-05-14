Исследователи зафиксировали сильнейшую за два года магнитную бурю

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Ученые зафиксировали крупнейшую за последние два года магнитную бурю на Земле. Об этом говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Явление произошло 12 мая 2021 года. Его пик пришелся на период между 15:00 и 21:00 по московскому времени, после чего в течение часа возмущенность магнитного поля Земли пришла в норму.
"Фактически Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар", – говорится в сообщении.
Уточняется, что подобные бури способны заметно влиять на энергетические системы, работу спутников, вызывать проблемы навигации и связи. Однако никаких значимых негативных последствий замечено не было.
Причину явления установить не удалось. Как отметили в лаборатории, в этот день никаких заметных событий на Солнце не было, а имевшиеся вспышки происходили на направлениях, значительно удаленных от Земли.
Ранее сообщалось, что 14 мая мимо Земли на расстоянии, в 15 раз превышающем расстояние до Луны, пролетит астероид диаметром от 88 до 200 метров.
Сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров отметил, что на такой дистанции летают миллионы астероидов и они не опасны для планеты.
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