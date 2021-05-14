Астроном рассказал, опасен ли приближающийся к Земле астероид с пирамиду Хеопса

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Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров рассказал Москве 24, несет ли угрозу астероид размером больше пирамиды Хеопса, который пролетит недалеко от Земли 14 мая.

Ранее сообщалось, что к Земле приблизится крупный астероид диаметром от 88 до 200 метров. На минимальную дистанцию к нашей планете небесное тело подойдет в 13:04 по московскому времени. Ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны.

По словам астронома, небесные тела, пролетающие на расстоянии дальше Луны, не представляют опасности для нашей планеты.

"На этом расстоянии летают миллионы астероидов, из которых сотни тысяч сейчас известны. Они неопасны, и это происходит очень часто", – пояснил эксперт.

Специалист добавил, что астероиды, которые залетают ближе, обычно имеют небольшие размеры. Те, которые попадают в атмосферу Земли, становятся метеоритами, отметил Гончаров. По его словам, редко бывают случаи, когда к планете на близкое расстояние подлетают действительно большие небесные объекты.





Георгий Гончаров ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Через несколько лет будет пролетать астероид Апофис на расстояние в 10 раз ближе, чем до Луны. Он, конечно, с Землей не столкнется, но это более интересное астрономическое событие. Его размеры составляют 300 метров.

Ранее в NASA сообщили о том, что 21 марта к Земле приблизится самый большой в этом году астероид. Вместе с тем специалисты подчеркнули, что для планеты он не несет никакой опасности.