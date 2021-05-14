Астроном рассказал, опасен ли приближающийся к Земле астероид с пирамиду Хеопса

Фото: depositphotos/JohanSwanepoel
Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров рассказал Москве 24, несет ли угрозу астероид размером больше пирамиды Хеопса, который пролетит недалеко от Земли 14 мая.
Ранее сообщалось, что к Земле приблизится крупный астероид диаметром от 88 до 200 метров. На минимальную дистанцию к нашей планете небесное тело подойдет в 13:04 по московскому времени. Ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны.
По словам астронома, небесные тела, пролетающие на расстоянии дальше Луны, не представляют опасности для нашей планеты.
"На этом расстоянии летают миллионы астероидов, из которых сотни тысяч сейчас известны. Они неопасны, и это происходит очень часто", – пояснил эксперт.
Специалист добавил, что астероиды, которые залетают ближе, обычно имеют небольшие размеры. Те, которые попадают в атмосферу Земли, становятся метеоритами, отметил Гончаров. По его словам, редко бывают случаи, когда к планете на близкое расстояние подлетают действительно большие небесные объекты.
Ранее в NASA сообщили о том, что 21 марта к Земле приблизится самый большой в этом году астероид. Вместе с тем специалисты подчеркнули, что для планеты он не несет никакой опасности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: