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Самый большой в этом году астероид приближается к Земле. Об этом сообщается на сайте NASA.

Речь идет об астероиде 2001 FO32. По словам ученых, небесное тело диаметром 914 метров пролетит над Землей на расстоянии около двух миллионов километров 21 марта в 19:03.

Во время приближения к Земле астероид будет двигаться со скоростью около 124 тысяч километров в час. Это больше, чем у большинства других астероидов, подчеркнули специалисты.

"Сейчас об этом объекте мало что известно, поэтому его приближение дает ученым прекрасную возможность узнать много нового об этом астероиде", – заявил главный научный сотрудник Лэнс Беннер.

Ученые подчеркнули, что угрозы столкновения астероида с Землей нет. По их прогнозам, в следующий раз небесное тело приблизится к планете только в 2052 году, когда оно пройдет примерно на семи лунных расстояниях.

Ранее сообщалось, что астероид Апофис пролетит на минимальном за последние восемь лет расстоянии от Земли. Исследователи надеются определить его точное направление движения и состав, чтобы понять, есть ли вероятность его столкновения с планетой.

В середине февраля к Земле приблизился астероид размером со стадион. По расчетам ученых, астероид 2020 XU6 сблизился с планетой на расстояние около 4 миллионов километров.