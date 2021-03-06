Гигантский астероид Апофис максимально приблизится к Земле
Астероид Апофис пролетит на минимальном за последние восемь лет расстоянии от Земли. Исследователи надеются определить его точное направление движения и состав, чтобы понять, есть ли вероятность его столкновения с Землей.
Астероид вызвал панику еще в 2004 году. Специалисты подсчитали, что космическое тело имеет 400 метров в диаметре, а его орбита пересекается с орбитой Земли.
Астрономы отмечают, что если его столкновение с Землей произойдет, то это может стать катастрофическим для нашей планеты.
В середине февраля к Земле приблизился астероид размером со стадион. По расчетам ученых, астероид 2020 XU6 приблизился к планете на расстояние порядка 4 миллионов километров. Его диаметр – около 213 метров.
Ранее астрономы из Калифорнийского университета в Сан-Диего, изучив орбиты и взаимодействие тел Солнечной системы, обнаружили сеть динамических гравитационных каналов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: