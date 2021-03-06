Гигантский астероид Апофис максимально приблизится к Земле

Астероид Апофис пролетит на минимальном за последние восемь лет расстоянии от Земли. Исследователи надеются определить его точное направление движения и состав, чтобы понять, есть ли вероятность его столкновения с Землей.

Астероид вызвал панику еще в 2004 году. Специалисты подсчитали, что космическое тело имеет 400 метров в диаметре, а его орбита пересекается с орбитой Земли.

Астрономы отмечают, что если его столкновение с Землей произойдет, то это может стать катастрофическим для нашей планеты.

В середине февраля к Земле приблизился астероид размером со стадион. По расчетам ученых, астероид 2020 XU6 приблизился к планете на расстояние порядка 4 миллионов километров. Его диаметр – около 213 метров.

Ранее астрономы из Калифорнийского университета в Сан-Диего, изучив орбиты и взаимодействие тел Солнечной системы, обнаружили сеть динамических гравитационных каналов.

