Ученые обнаружили в Солнечной системе сеть гравитационных "туннелей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Астрономы из Калифорнийского университета в Сан-Диего, изучив орбиты и взаимодействие тел Солнечной системы, обнаружили сеть динамических гравитационных каналов. Движение по ним способно значительно увеличить скорость космических путешествий, сообщает "Мир 24".
Ученые обнаружили, что астероиды способны перемещаться с гораздо большей скоростью, чем предполагалось ранее. Например, у некоторых астероидов путь от Юпитера до Нептуна занял всего десять лет. Подробное изучение данного феномена позволило обнаружить его причину.
Изучив миллионы объектов, включая планеты, спутники и кометы, астрономы обнаружили в Солнечной системе сеть "динамических каналов", образованных гравитацией различных тел. Они связаны друг с другом и образуют систему от пояса астероидов до как минимум Урана. Двигаясь по такому "туннелю", объект способен развить нетипичную скорость и за десять лет преодолеть расстояние, на которое в обычных условиях ушли бы сотни тысяч лет.
Самые значительные гравитационные "каналы" связаны с планетой-гигантом Юпитером, однако они существуют вокруг всех планет. Исследователи уже успели назвать их "небесными автобанами" и предположили, что в будущем их можно будет использовать для космических полетов.
Авторы собираются продолжить исследование и в деталях изучить "каналы" вокруг Марса и Земли.
Ранее ученые из Эдинбургского университета установили, что некогда считавшаяся статичной галактика Млечный Путь вытягивается и скручивается под влиянием гравитации галактики-спутника – Большого Магелланова Облака (БМО).
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