Астрофизики обнаружили, что наша Галактика деформируется и скручивается

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Ученые из Эдинбургского университета установили, что некогда считавшаяся статичной галактика Млечный Путь вытягивается и скручивается под влиянием гравитации галактики-спутника – Большого Магелланова Облака (БМО). Об этом сообщает журнал Nature Astronomy.

Астрофизики Майкл Петерсен и Хорхе Пеньяррубия выяснили, что около 700 миллионов лет назад две галактики столкнулись и доказали, что эффект от этого столкновения проявляется до сих пор. Это открытие опровергло устоявшееся мнение об относительной статичности нашей Галактики.

"Это открытие определенно разрушает чары того, что наша Галактика находится в некотором состоянии равновесия. Фактически недавнее падение БМО вызывает сильные возмущения в Млечном Пути. Понимание этого может дать нам беспрецедентное представление о распределении темной материи в обеих галактиках", – отметил Пеньяррубия.

В работе отмечается, что БМО, обладающая сравнительно небольшими размерами, окружена протяженным ореолом темной материи. Ее частицы не поглощают и не излучают свет, однако оказывают сильное гравитационное воздействие на нашу Галактику, притягивая и скручивая спираль Млечного Пути в направлении созвездия Пегаса со скоростью 32 километра в секунду. При этом сама галактика БМО удаляется от Млечного Пути еще быстрее – со скоростью 370 километров в секунду.

Ученые планируют продолжить исследование, чтобы вычислить точное время и обстоятельства столкновения галактик. Исследователи надеются, что его результаты позволят построить актуальную динамическую модель галактик и детально рассчитать распределение темной материи в Млечном Пути и БМО.

Ранее ученые из Астрономического института Каптейна в Нидерландах вновь исследовали галактику Dragonfly 44 (DF44), которая на 99,99 процента состоит из темной материи. казалось, что масса галактики намного ниже, чем считалось ранее, поскольку вокруг центра галактики вращается 20 шаровых скоплений, а не 80.