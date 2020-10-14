Ученые раскрыли феномен галактики, состоящей из темной материи на 99,99%

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Ученые из Астрономического института Каптейна в Нидерландах вновь исследовали галактику Dragonfly 44 (DF44), которая на 99,99 процента состоит из темной материи. Об этом сообщает "Мир 24".
Объект, обнаруженный в 2016 году, считался аномалией. Его феномен нельзя было объяснить при помощи существующих моделей формирования галактик.
Расстояние от Земли до DF44 составляет порядка 330 миллионов световых лет. DF44 находится в скоплении Волос Вероники и содержит в тысячу раз меньше звезд, чем Млечный Путь, хоть и почти равна его массе.
Отмечается, что темная материя не способна поглощать, отражать или испускать электромагнитное излучение, поэтому ее невозможно зафиксировать. О ней может говорить вращение галактик.
Согласно исследованиям, Вселенная состоит из темной материи на 85 процентов. Причем в каждой галактике пропорции могут разниться. Ученые считают, что именно темная материя держит галактики вместе.
Специалисты определили, что DF44 почти на 100 процентов состоит из темной материи. Оказалось, что масса галактики намного ниже, чем считалось ранее, поскольку вокруг центра галактики вращается 20 шаровых скоплений, а не 80.
"Количество темной материи в Dragonfly 44 согласуется с тем, что ожидается для этого типа галактик. Соотношение видимой и темной материи составляет уже не 1 к 10 000, а 1 к 300", – рассказали авторы исследований.
Ранее группа исследователей из Австралии, США и Чили обнаружила ранее неопознанную материю , из которой была создана вселенная.
Новой группе удалось найти "недостающую" материю в качестве рассредоточенного по космическому пространству вещества. В работе специалисты задействовали быстрые радиовсплески — регистрируемые радиотелескопами мощные единичные радиоимпульсы неизвестной природы.
Астрономы зафиксировали мощную вспышку энергии во Вселенной
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