Ученые объяснили происхождение материи во Вселенной

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Американские ученые объяснили существование антивещества и нарушение его CP-симметрии аксиогенезом, сообщает РИА Новости.

Аксионом называют гипотетическую частицу, которая редко взаимодействует с обычной материей. Ученые считают, что ее существование объясняет явления, которые не способна научно обосновать стандартная модель физики элементарных частиц.

В частности, она не может объяснить существование темной материи. Ученые предположили, что аксион как раз и является тем самым антивеществом, поскольку он редко взаимодействует с обычной материей. Эта гипотеза также объясняет механизм скорости вращения галактик.

Скорее всего, именно благодаря полям аксионов галактики вращаются стабильно. Ученые отмечают, что без существования антивещества при вращении галактики разлетались бы на части.

Предположение об аксионах как частицах антивещества задает фундамент и для объяснения происходившего в первое время после образования Вселенной. Согласно стандартной модели физики, между веществами и антивеществами должно было существовать равенство, и впоследствии они должны были уничтожить друг друга.

Однако почему этого не произошло? Ученые совершили допущение, что аксионы имеют вращение. Вследствие этого после рождения Вселенной эти частицы вращались, образуя обычное вещество, и появился определенный запас материи.

Именно поэтому в ходе процесса взаимоуничтожения вещества и антивещества аксионы создали обычную материю, благодаря которой образовалась та Вселенная, которая существует сегодня.

"И что интересно в нашей работе, так это то, что аксион дает одновременное объяснение всем трем проблемам в физике элементарных частиц: темной материи, асимметрии вещества и антивещества и проблемы СР-симметрии сильного взаимодействия. Поскольку эти проблемы не изучались одновременно, над этой темой еще нужно поработать", – отметил Рэймонд Ко, ученый из Мичиганского университета.

Ранее американские исследователи завершили изучение салата, выращенного в космосе. Выяснилось, что образец безопасен для употребления и даже более полезен, чем его земные аналоги.