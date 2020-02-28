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Наука

12:20

Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной

наука

Фото: depositphotos/kevron2002

Сотрудники Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва, сообщает EurekAlert.

Вспышка энергии в пять раз превысила предыдущий рекорд. Взрыв произошел возле сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца, что находится в 390 миллионах световых лет от Земли.

В настоящий момент планируется установка дополнительных антенн для более тщательного изучения феномена.

Ранее британские планетологи открыли планету, чей оборот вокруг звезды происходит всего за 18 часов. Ученые отметили, что это самый близкий объект, расположенный возле своего "солнца".

Также ракета-носитель Falcon 9, разработанная компанией SpaceX, которой владеет Илон Маск, 30 января отправила 60 мини-спутников на земную орбиту.

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