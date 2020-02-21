Ученые открыли планету, чей год длится 18 часов

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Британские планетологи открыли необычную планету в созвездии Зайца, которая очень близко находится к звезде, сообщает ТАСС. Она расположена так близко, что совершает один оборот вокруг нее всего за 18 часов.

Планета представляет собой желтый карлик. Ученые пришли к выводу, что ее возраст составляет около 10 миллиардов лет.

Открытая планета находится лишь в 2,5 миллиона километров от звезды. Это гораздо ближе, чем расстояние Меркурия от Солнца, которое составляет примерно 58 миллионов километров. Считается, что эта планета является самым близко расположенным к звезде подобным объектом.

Ученые сообщили, что планета находится на расстоянии более 1 тысячи световых лет от Земли.

Ранее финские ученые открыли новый вид северного сияния в виде вертикальных светящихся волн. Новое явление можно увидеть только с территории Финляндии и Швеции.