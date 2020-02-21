Картину 12-летнего школьника отправили в космос

Фото: depositphotos/Shad.off

Картину 12-летнего школьника Григория Кобы из Зарайска отправили в космос, сообщают "Дни.ру".

Он отдал свое произведение губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, который пообещал, что картина отправится к космонавтам.

Позже для Кобы организовали сеанс видеосвязи с командиром экипажа Международной космической станции Олегом Скрипочкой. Подросток смог задать вопросы о жизни на МКС.

Картина Григория называется "Полет к звездам". Ее отправили на Международную космическую станцию. По словам Кобы, он никак не ожидал такого развития событий.

15 февраля на ВДНХ состоялась встреча с космонавтами, которые должны были отправиться в свою первую экспедицию в составе экипажа МКС-63.

Также на ВДНХ 8 февраля запустили тематическую экскурсию "Химия и космос", которая была приурочена ко Дню российской науки и дню рождения Дмитрия Менделеева.