Картину 12-летнего школьника отправили в космос

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Картину 12-летнего школьника Григория Кобы из Зарайска отправили в космос, сообщают "Дни.ру".
Он отдал свое произведение губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, который пообещал, что картина отправится к космонавтам.
Позже для Кобы организовали сеанс видеосвязи с командиром экипажа Международной космической станции Олегом Скрипочкой. Подросток смог задать вопросы о жизни на МКС.
Картина Григория называется "Полет к звездам". Ее отправили на Международную космическую станцию. По словам Кобы, он никак не ожидал такого развития событий.
15 февраля на ВДНХ состоялась встреча с космонавтами, которые должны были отправиться в свою первую экспедицию в составе экипажа МКС-63.
Также на ВДНХ 8 февраля запустили тематическую экскурсию "Химия и космос", которая была приурочена ко Дню российской науки и дню рождения Дмитрия Менделеева.