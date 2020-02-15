Кражи, мистика и 4,5 миллиарда лет: главные тайны Челябинского метеорита

15 февраля 2013 года интернет заполонили видеоролики российских автомобилистов. Так мир узнал, во-первых, о том, что Россия, пожалуй, является мировым рекордсменом по количеству автомобильных регистраторов на душу населения, а во-вторых, что в Челябинской области упал метеорит. Наш обозреватель Николай Гринько решил вспомнить, как и что это вообще было.



Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Записи этого события мгновенно заполонили Сеть. Интересный факт: в некоторых странах эти видеозаписи, выложенные на YouTube, были заблокированы. Но дело тут вовсе не в каком-то заговоре, а в том, что видеорегистраторы записывают не только картинку, но и звук; большинство водителей в этот момент слушали радио, музыка тоже оказалась на записи, и видеосервис посчитал это нарушением авторских прав.

Кстати, многих удивляла реакция Челябинских водителей – большинство из них вообще никак не реагировали на взорвавшийся в небе болид, автомобилисты просто продолжали движение.

Но вернемся к метеориту. В 9 часов 20 минут по местному времени крупное небесное тело вошло в атмосферу Земли по очень пологой траектории, осветило небо вспышкой, которая была ярче солнца, и через полминуты взорвалось. Энергия взрыва была очень велика, примерно в 20 раз больше атомной бомбы, упавшей на Хиросиму. Сам метеорит, подсчитало агентство NASA, был около 17 метров в диаметре и весил от 10 до 100 тонн. Ударная волна взрыва дважды обогнула Землю. От взрыва пострадало 1 615 человек, большинство из них были ранены выбитыми в домах стеклами. Метеорит разбился на множество осколков, большинство которых упало в озеро Чебаркуль.



Осколок Челябинского метеорита, представленный в рамках фестиваля природы "Первозданная Россия" в Центральном доме художника. Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Лишь в октябре 2013 года специальная экспедиция смогла поднять со дна озера обломок весом около полутонны. Для этого пришлось опуститься под воду на глубину 11 метров и перекопать пятиметровый слой ила. Обломок с осторожностью доставили в Челябинский краеведческий музей, чтобы просушить и начать его изучение.

Тщательно исследовав образец, ученые выяснили, что возраст исходного небесного тела, от которого откололся метеорит, составлял около 4,5 миллиарда лет. Большую часть своей "жизни" оно провело относительно спокойно, но примерно 289 миллионов лет назад в него врезалось другое небесное тело, расколов его на куски. Эти фрагменты долго дрейфовали в космосе, но относительно недавно, "всего" несколько десятков тысяч лет назад, астероид вновь претерпел столкновение с чем-то.

Нет ничего удивительного в том, что в интернете тут же появились объявления о продаже фрагментов челябинского метеорита. Подавляющее большинство их было мошенническим – на продажу выставлялись обломки железных самородков, камни и даже куски асфальта. Кто-то даже выставил на продажу памятные медали с осколками небесного тела, но и они оказались фальшивкой. На самом деле основная, наиболее крупная часть метеорита так и хранится в челябинском краеведческом музее, правда за это время кто-то отпилил ее фрагмент весом около 2,5 килограмма. Раскрыть эту кражу так и не удалось.



В музее над челябинским метеоритом "самопроизвольно поднялся" купол

Еще одно таинственное событие произошло в музее Южного Урала, в котором хранится другой обломок метеорита, чуть меньшего размера. Фрагмент экспонируется под стеклянным куполом, который может подниматься с помощью электромоторов – например, для чистки экспоната. В декабре 2019 года камеры наблюдения музея зафиксировали необычное событие: купол над метеоритом самопроизвольно приподнялся на несколько сантиметров. Никто не включал механизм, сбоев в электропитании не было.



Небесных тел в Солнечной системе очень много. Такие крупные, как Челябинский метеорит, долетают до Земли приблизительно раз в столетие. Космические камни, способные нанести планете катастрофический ущерб, встречаются намного, намного реже. Очень надеемся, что в ближайшие пару миллионов лет ничего такого не случится.

Хотя...