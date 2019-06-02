Можно ли подвинуть Землю. И зачем

Обозреватель Николай Гринько объясняет, почему человечеству обязательно нужно придумать, как сдвинуть Землю с места. И желательно – в пределах нескольких миллионов лет.

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Как ни прискорбно, но во Вселенной нет ничего постоянного. Любой космический объект имеет собственный срок "жизни", а также несколько стадий, через которые ему предстоит пройти. И наше Солнце, вокруг которого вращается Земля, – не исключение. Приблизительно через пять миллиардов лет оно выработает ресурсы, которые позволяют происходить термоядерной реакции, сильно расширится и, вероятнее всего, поглотит нашу планету. Понятно, что задолго до этого момента все живое на поверхности Земли погибнет от высокой температуры. Если предположить, что к этому сроку человечество все еще будет существовать, а местом его обитания так и останется земная поверхность, люди наверняка захотят спасти свою планету с помощью единственно возможного способа: отодвинуть ее от Солнца.

Существуют ли методы, позволяющие (хотя бы гипотетически) изменить земную орбиту? Инженер космических систем Маттео Чериотти из Университета Глазго опубликовал статью, в которой рассмотрел все возможные варианты. Вообще астрофизики давно изучают способы изменения траекторий небесных тел: рано или поздно нам понадобится изменить орбиту какого-нибудь астероида, летящего в сторону Земли. Для этого предлагают разные способы: от ядерного взрыва до столкновения с крупным космическим аппаратом. В случае с целой планетой эти методики, разумеется, неприменимы.

Еще один подход: астероид предлагают толкать в сторону при помощи реактивных двигателей. Можно предположить, что этот метод подойдет и для перемещения Земли, однако на практике такое осуществить невозможно: человечество просто не наберет необходимого количества топлива, даже если сожжет все доступные запасы углеводородов (и других веществ, способных гореть). Можно попробовать использовать ионные двигатели, которые выпускают поток заряженных частиц – здесь физика на нашей стороне, и в теории люди могли бы осуществить подобное.

Но для этого потребуются двигатели просто колоссальных размеров, построить их нужно будет несколько, расположить на высоте примерно в 1000 километров (чтобы они попутно не сдули с Земли всю атмосферу) и к тому же надежно закрепить, чтобы они могли толкать планету.

Но даже если подобный проект когда-нибудь будет реализован, человечеству понадобится "выстрелить" в космос со скоростью 40 километров в секунду невероятное количество частиц: примерно 13% от массы всей Земли. Конечно, перед лицом гибели всего живого такие затраты можно назвать оправданным, но что-то подсказывает нам, что технически это все-таки невозможно.

К таким же нереализуемым проектам можно отнести и солнечный парус – исполинское полотно, напоминающее парашют, которое будет тянуть Землю за собой под воздействием солнечного излучения. Расчеты говорят, что такой парус должен быть в 19 раз больше диаметра нашей планеты, а результата придется ждать примерно один миллиард лет.

Вообще все способы двигать Землю с помощью "чистой механики" обладают существенным минусом: они предусматривают крепление каких-нибудь механизмов к планете. Но не надо забывать, что Земля постоянно и довольно быстро вращается. Даже если построить на каком-нибудь континенте реактивный двигатель невероятной мощности, он сможет работать только пару минут в сутки, когда вместе с Землей окажется повернутым в нужную сторону. Способов обойти это ограничение человечество пока не придумало.

Здесь можно вспомнить о "гравитационном маневре". Так называют метод, когда два тела в космосе проходят близко друг от друга, и их взаимное притяжение позволяет менее массивному телу получать ускорение. Этим методом часто пользуются для разгона космических аппаратов, чтобы отправить их на большой скорости к другим планетам. Скажем, аппарат "Розетта", который десять лет летел к комете Чурюмова-Герасименко, сначала дважды приближался к Земле, получал от нее ускорение и лишь после этого смог набрать необходимую скорость.

Ученые размышляют о том, чтобы применить гравитационный маневр для перемещения Земли. Первой идеей было, конечно, использование Луны: если сдвинуть ее с орбиты и позволить "погулять" вокруг Земли по определенному маршруту, это может переместить и планету, и ее спутник. Но для этого нужно найти способ двигать Луну, а с этим возникают такие же проблемы, как и с Землей (пусть и меньшего масштаба).

Единственным хоть как-то возможным способом сегодня считается тот же гравитационный маневр, но с использованием не Луны, а множества астероидов и комет. Их можно направлять к Земле в течение долгого времени, чтобы их совместное взаимодействие понемногу толкало планету в нужную нам сторону. Правда, для этой затеи нам понадобится примерно миллион астероидов.

Понятно, что к моменту катастрофы может произойти все что угодно. Мы можем найти легкий способ перемещения планет, а можем и вовсе исчезнуть с лица Земли. Наша редакция все же надеется, что человечество успеет заселить другие планеты и найдет для себя новый дом, в котором и будет жить долго и счастливо.

Хотя...