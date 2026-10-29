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29 октября, 17:40

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Минцифры РФ предложило блокировать вместе с аккаунтами мошенников в МАХ их сим-карты

Аккаунты мошенников в МАХ предложили блокировать вместе с их сим-картами

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Минцифры России предложило блокировать не только аккаунты мошенников в мессенджере МАХ, но и все принадлежащие им сим-карты. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

По его словам, в настоящее время мессенджер при выявлении мошеннической активности блокирует аккаунт и не позволяет злоумышленнику совершать действия с этим номером телефона внутри сервиса. Однако этого недостаточно, указал министр.

"Нам надо его заблокировать и на уровне операторов связи, причем, возможно, не только эту сим-карту, которая была, но и все сим-карты, которые принадлежат этому владельцу", – цитирует Шадаева РИА Новости.

Министр добавил, что реализовать такую схему позволит национальная платформа, которая обеспечит полную обратную связь между мессенджером и операторами. Если сим-карта мошенника выявлена, она должна быть заблокирована, а для владельца может быть введен период охлаждения, в течение которого он не сможет оформить новые сим-карты, добавил глава ведомства.

Ранее замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов заявил, что бесконтрольный выпуск сим-карт является самым проблемным вопросом, так как это позволяет работать сим-боксам и мошенническим кол-центрам. По его словам, причина в этом – действующая система дилерства и субдилерства, которая фактически бесконтрольна.

Филиппов также указал, что справиться с ситуацией достаточно тяжело. Сим-карт слишком много, они появляются и исчезают.

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