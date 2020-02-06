Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Тематическую экскурсию "Химия и космос" запустят на ВДНХ 8 февраля. Программа приурочена ко Дню российской науки и дню рождения ученого Дмитрия Менделеева. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставки.

"Экскурсионная программа центра "Космонавтика и авиация" постоянно расширяется. Посетители уже успели оценить наши обзорные и тематические туры о спутниках, жизни на орбите, легендах космонавтики и другие", – рассказал летчик-космонавт РФ Федор Юрчихин.

В пресс-службе добавили, что посетителям предложат совершить виртуальное путешествие по Солнечной системе. Экскурсии пройдут в 13:00 и в 17:00, первые 20 человек на каждый сеанс пройдут бесплатно.

Экскурсия "Химия и космос" появилась на ВДНХ благодаря москвичам, которые участвовали в голосовании на портале "Активный гражданин". В рамках проекта запущены экскурсии об искусственных спутниках Земли, легендарных конструкторах, а также детский квест по основной экспозиции.

День российской науки отпразднуют на ВДНХ 8 и 9 февраля. На 11 площадках москвичей и гостей города ждут экскурсии, мастер-классы и лекции, посвященные высоким технологиям и научным дисциплинам.

Одной из главных площадок станет инновационно-образовательный комплекс "Техноград". Горожане смогут познакомиться с беспилотными летательными аппаратами, а также узнать о востребованных в будущем профессиях. Запланированные мероприятия бесплатны, но нужна предварительная регистрация.