Фото: портал мэра и правительства Москвы
День российской науки отпразднуют на ВДНХ 8 и 9 февраля. На 11 площадках москвичей и гостей города ждут экскурсии, мастер-классы и лекции, посвященные высоким технологиям и научным дисциплинам, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Одной из главных площадок станет инновационно-образовательный комплекс "Техноград".
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, школьники смогут познакомиться с беспилотными летательными аппаратами, а также узнать о востребованных в будущем профессиях.
"8 февраля приглашаю посетить лекции в необычном формате. О развитии искусственного интеллекта расскажет человекоподобный робот "Теспиан". В этот же день в центре "Космонавтика и авиация" стартует новая тематическая экскурсия "Химия и космос", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.
В предстоящие выходные с 12:00 до 20:00 в павильоне "Цифра. Техноград" все желающие познакомятся с беспилотными летательными аппаратами. Посетителей ждут мастер-классы "Сборка, разборка и пилотирование квадрокоптера", "Квадрокоптер в полете" и "Производство и применение БПЛА".
На площадке "Пром. Техноград" в мастерской "Автомеханик" расскажут об устройстве современных электромобилей и их перспективах.
9 февраля центр развития карьеры пригласит представителей столичных компаний, чтобы продемонстрировать научные и инновационные методики оценки личных компетенций.
В одной из VR-зон можно будет познакомиться с эволюцией трудовой деятельности.
Кроме того, гостей ждут профориентационные игры, посвященные профессиям будущего: "Курьер, прощай!", "Компас профессий", "Профессиональное лото".
Также пройдет лекция центра диагностики талантов "Вербатория", посвященная современным достижениям нейронаук в области профориентации.
Для учащихся школ подготовили занятия по следующим темам: "Как стать Илоном Маском? Изучаем физику играя" и "Как не грустить при виде математики?". Также юные посетители смогут оценить свою готовность к ЕГЭ.
Запланированные мероприятия бесплатны, но нужна предварительная регистрация.
Кроме того, на ВДНХ 8 и 9 февраля пройдет зимний спортивный праздник. Все желающие смогут поиграть в керлинг, научиться вести шайбу, сделать зарядку на льду и расписать футболку на память.
На детском катке 8 февраля с 11:00 до 19:00 будет работать школа хоккея. Зарядка на катке и занятия в школе хоккея бесплатные, билет на каток можно купить по тарифам выходного дня. В выходные каток работает с 10:00 до 23:00, технический перерыв – с 15:00 до 17:00.
С 13:00 до 19:00 перед павильоном № 57 будет проходить шоу "Винч", в котором примут участие профессиональные сноубордисты.
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