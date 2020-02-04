День зимних видов спорта пройдет на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ 8 и 9 февраля пройдет День зимних видов спорта. Все желающие смогут поиграть в керлинг, научиться вести шайбу, сделать зарядку на льду и расписать футболку на память, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"8 и 9 февраля на ВДНХ пройдет День зимних видов спорта. На катке ВДНХ выходные начнутся со спортивной зарядки. Фитнес-инструктор покажет, как делать спортивные упражнения на коньках и держать равновесие. Всех желающих ждут в субботу и воскресенье с 11:00 до 14:00", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на детском катке 8 февраля с 11:00 до 19:00 будет работать школа хоккея. Зарядка на катке и занятия в школе хоккея бесплатные, билет на каток можно купить по тарифам выходного дня. В выходные каток работает с 10:00 до 23:00, технический перерыв – с 15:00 до 17:00.

С 13:00 до 19:00 перед павильоном № 57 будет проходить шоу "Винч", в котором примут участие профессиональные сноубордисты.



Также в выходные с 12:00 до 18:00 у шахматного клуба будет работать площадка для игры в керлинг, а в самом клубе в 12:00, 14:00 и 16:00 пройдут мастер-классы по росписи футболок. Все необходимое организаторы выдадут на месте. Для участия необходима регистрация.

Кроме того, до конца февраля в городских парках запланированы выставки, мастер-классы, спортивные, семейные и познавательные фестивали. Так, с 1 по 22 февраля в Воронцовском парке на центральной поляне пройдет фотовыставка "Открываем Антарктику вместе". На фотографиях горожане увидят просторы Южного океана, пингвинов, морских леопардов и других представителей антарктической фауны. Свои работы представят Джон Веллер, Пол Никлен и Станислав Захаров.

Также все желающие смогут посетить зимний арктический фестиваль "Чувство снега", который будет проходить 8 и 9 февраля в парке "Фили". Посетителей ждут познавательные лекции, театральные представления, мастер-классы и концерты.

В феврале горожане также смогут посетить праздник "День красоты" в парке Победы. 8 февраля с 13:00 до 17:00 москвичей и гостей столицы ждут бесплатные уроки по макияжу, модный показ и лекции о здоровом питании и секретах молодости.

