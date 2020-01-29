Пейзажи Антарктиды и золото ацтеков: что ждет москвичей в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца февраля в городских парках запланированы выставки, мастер-классы, спортивные, семейные и познавательные фестивали. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, с 1 по 22 февраля в Воронцовском парке на центральной поляне пройдет фотовыставка "Открываем Антарктику вместе". На фотографиях горожане увидят просторы Южного океана, пингвинов, морских леопардов и других представителей антарктической фауны. Свои работы представят Джон Веллер, Пол Никлен и Станислав Захаров.

Также все желающие смогут посетить зимний арктический фестиваль "Чувство снега", который будет проходить 8 и 9 февраля в парке "Фили". Посетителей ждут познавательные лекции, театральные представления, мастер-классы и концерты.

В феврале горожане также смогут посетить праздник "День красоты" в парке Победы. 8 февраля с 13:00 до 17:00 москвичей и гостей столицы ждут бесплатные уроки по макияжу, модный показ и лекции о здоровом питании и секретах молодости. Там же в рамках фестиваля "Русские сказки о зиме" посетителей ждут театральные представления от коллективов со всей России.

Познакомиться с профессиями собак и узнать о правильном воспитании четвероногих горожане смогут в парке "Красная Пресня" 15 февраля с 11:00 до 18:00. Там будет проходить фестиваль "Мой пес – супергерой", он посвящен служебным собакам.

В ландшафтном парке "Митино" 22 февраля всех ждут на спортивном празднике "100ПУДовый забег". Участникам мероприятия предлагают пробежать дистанцию, протяженность которой составит шесть километров.

Также у всех желающих будет возможность сдать нормативы по наклонами, прыжкам в длину и подтягиванию. Для любителей активного отдыха в возрасте от четырех до десяти лет подготовили специальную спортивную дистанцию "Детский Гирятлон".

Выставка "Эльдорадо. Сокровища индейцев" пройдет с 8 февраля по 26 апреля в саду имени Баумана. Посетители экспозиции узнают историю коренного населения Северной и Южной Америки.

Также выставка познакомит гостей с графическими изображениями художников из индейских племен хайда и квакиутль. В рамках экспозиции горожане увидят и старинные снимки 1900 года, которые были сделаны фотографами Эдвардом Кертисом и Франком Райнхартом.

Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября. Этой зимой в столице работает около 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры.

Это почти 1,5 тысячи катков с искусственным и естественным льдами, более 380 лыжных трасс, свыше 280 ледяных горок и снежных городков, около 1,7 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта, 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах.

