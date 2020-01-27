Более ста спектаклей, концертов и шоу пройдут в последние дни "Путешествия в Рождество"

Фестиваль "Путешествие в Рождество" подходит к концу. В последние его дни – с 27 по 31 января – ожидается более 100 спектаклей, концертов и шоу. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Площадки праздника открыты с 11:00 до 21:00. Все желающие смогут покататься на коньках и сноуборде, поиграть в керлинг и хоккей, приготовить самые вкусные блюда. Катки фестиваля находятся как центре города, так и в округах. Вход со своими коньками свободный, а услуги проката стоят 50 рублей.

А на двух площадках в сквере у Гольяновского пруда и на Святоозерской улице 28 и 30 января (с 17:00 до 18:30) состоятся тренировки по хоккею. Подробности и контакты на сайте.

В Камергерском переулке каждый день, в 17:00 и 18:00, будут идти детские интерактивные спектакли – "Зимнее путешествие Паддингтона" и "Рождественские проделки Финдуса". Ребята отправятся в сказочное путешествие и познакомятся с английскими и шведскими праздничными традициями.

На Святоозерской улице тоже проходят сказочные спектакли. Посмотреть их можно каждый день в 19:00.

На Митинской улице 29 января можно прийти на спектакль "Дочь Cнежной королевы" театра Pololo, на Сиреневом бульваре в Троицке 30 января – на музыкальную программу "Звенит январская вьюга" акапелла-команды ПЯТЕRО, а в сквере у Гольяновского пруда на следующий день – на концерт группы FOLKBEAT.

На Манежной площади организуют концерты. Для гостей сыграют группы Jazzy Christmas, Shoo Music Band, "Вульф Бэнд".

На площади Революции покажут "Лебединое озеро". Перед посетителями выступят двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и России Евгений Плющенко и олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка России (в парном катании) Ксения Столбова.

В Новопушкинском сквере можно будет посмотреть ледовый балет по сказке "Белоснежка", в постановке пятикратного чемпиона США, двукратного победителя чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петра Чернышева.

Билеты на оба этих представления можно приобрести в "Ледовых театрах" в день показов. Стоят они 100 рублей (детям до 7 лет бесплатно).

На Школьной улице проводят мастер-классы по игре в керлинг. Запись открыта на 27, 28, 30 и 31 января. А с 18:00 и до конца дня поучаствовать в занятиях можно в режиме "живой очереди".

На Новом Арбате, возле дома 21, все еще можно покататься на сноуборде. Детский сноуборд-парк (для ребят от 3 до 6 лет) и "взрослая" горка (для гостей от 7 лет и старше) открыты ежедневно, с 11.00 до 20.00. Днем тут проходят открытые тренировки с профессиональными сноубордистами.

"Путешествие в Рождество" проходило на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы, до конца января доступно более 50 из них. Тема фестиваля в этом сезоне – "Москва – столица Рождества и Нового года".

Главным украшением центральной площадки на Манежной площади стал новогодний лес. Там гости совершат путешествие по европейским городам: Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

Всего на фестивале организуют 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Открыты 18 бесплатных каруселей.

Фестиваль попал в топ-10 лучших рождественских ярмарок Европы. По версии Deutsche Welle,он оказался одной из самых "волшебных" рождественских европейских ярмарок. В австралийском Vogue же "Путешествие в Рождество" заняло третье место в аналогичном рейтинге.

Праздничную Москву оценили и в британском The Telegraph. Авторы издания назвали новогоднюю иллюминацию российской столицы наиболее впечатляющей.