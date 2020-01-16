Ледовые шоу на "Путешествии в Рождество" будут идти до конца января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" до конца января будут идти ледовые шоу с участием звезд фигурного катания и балета, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Как отмечается, "Ледовые театры" на площадках фестиваля стали популярны у москвичей и гостей города. Все желающие смогут посмотреть представления с участием знаменитых фигуристов и танцовщиков на площади Революции и в Новопушкинском сквере по пятницам, субботам и воскресеньям.
"На этой неделе в "Ледовом театре" на площади Революции покажут шоу "Лебединое озеро", а в Новопушкинском сквере – любимые с детства сказки "Царевна-лягушка" и "Белоснежка", – говорится в сообщении.
В постановке "Лебединое озеро" на площади Революции примут участие двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка России Аделина Сотникова, а также прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова и хореограф Гаррет Смит.
В Новопушкинском сквере пройдут показы ледовых балетов в постановке пятикратного чемпиона США Петра Чернышева.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что фестиваль "Путешествие в Рождество" будет работать до 31 января. Фестиваль должен был завершиться 12 января.
"Путешествие в Рождество" проходит на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".
Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля совершат путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.
Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Открыты 18 бесплатных каруселей.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" можно посетить до 31 января
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