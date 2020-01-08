Звездные фигуристы выступят на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках заключительных дней фестиваля "Путешествие в Рождество" выступят звезды российского фигурного катания. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

Известно, что в ледовом театре на площади Революции гостям праздника покажут шоу "Короли и королевы льда", в рамках которого выступят профессиональные фигуристы.

В частности, гости праздника смогут увидеть на льду двукратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира, Европы и России Евгения Плющенко. Также перед зрителями выступит олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, четырехкратная чемпионка России Аделина Сотникова.

Помимо этого в шоу примут участие призер чемпионатов Европы, двукратный чемпион России Сергей Воронов, призер чемпионата России в парном катании Анастасия Мартюшева, призер международных соревнований в парном катании Константин Гаврин и другие именитые спортсмены.

Первый показ запланирован на 10 января. Он начнется в 19:00. В два следующих дня начало намечено на 17:00. Стоимость входного билета составит 100 рублей, для детей посещение бесплатное.

Ранее сообщалось, что до конца недели на "Путешествии в Рождество" покажут более 300 спектаклей и концертов. На площадках фестиваля все еще можно успеть купить памятные сувениры, попробовать пражский трдельник или посетить мастер-классы.