Фестивали и туризм за 2019 год пополнили бюджет Москвы на 150 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вклад туризма в бюджет Москвы за 2019 год составит порядка 147 миллиардов рублей, что почти на 30 миллиардов больше, чем в 2018-м. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
В минувшем году в главном городе РФ побывали 25 миллионов туристов. Их вовлеченность в городские активности, музейные программы и иные действия обеспечила более триллиона рублей в пересчете на годовой объем туристского потребления.
Значительный приток туристов специалисты зафиксировали по итогам минувших новогодних праздников. В Москве побывали около пяти миллионов гостей из Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана, ряда других регионов России и из-за рубежа.
Кроме того, посетителям полюбились фестивали из цикла "Московские сезоны". Ежегодно то или иное мероприятие посещают более 65 миллионов человек. Наибольшей популярностью пользуется фестиваль "Путешествие в Рождество" – в частности, в нынешнем году количество площадок впервые достигло 80, причем расположены они были почти во всех районах Москвы.
Помимо туристов столичные фестивали привлекательны для представителей бизнеса. Так, на ярмарках бесплатно предоставляют торговые места – оформление площадок и шале город берет на себя. Заявки на участие в фестивалях, кроме того, можно подать онлайн.
Влияние модернизированной и более привлекательной среды для гостей города сказывается и на международном престиже Москвы. В частности, посетить столицу советуют National Geographic, CNN, The Wall Street Journal, The Daily Telegraph, Lonely Planet.
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