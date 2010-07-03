Москвичей ждут 14 фестивалей цикла "Московские сезоны" в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей и гостей столицы ждут 14 городских фестивалей цикла "Московские сезоны" в 2020 году. График проведения мероприятий обсудили на заседании президиума правительства под руководством Сергея Собянина.

На портале "Активный гражданин" прошло голосование, в ходе которого москвичи могли выразить свое мнение о том, поддерживают ли они предложенную программу проведения фестивалей на 2020 год.

Участие в голосовании приняли 187 342 человека, из которых определенный ответ дали 146 105 человек, остальные затруднились ответить.

88,8% участников голосования поддержали программу фестивалей "Московские сезоны" на 2020 год.

Отвечая на вопрос, какие городские фестивали нравятся больше всего, участники голосования чаще всего называли "Путешествие в Рождество". Его выбрали 22,84% участников голосования. Второе место занял фестиваль "Круг света" (10,99%), на третьем – "Московская Масленица" (9,11%).

Планируется, что в феврале – марте пройдет фестиваль "Московская Масленица", в марте – "Крымская весна", в апреле – мае будет проходить "Пасхальный дар". Предполагается, что в мае очередной раз пройдет фестиваль A Capella, в мае – июне состоится "Рыбная неделя в Москве", фестиваль "Времена и эпохи" запланирован на июнь, также в июне отметят День России, в августе состоится Международный фестиваль фейерверков "Ростех", в августе – сентябре – "Цветочный джем", "Круг света" пройдет в сентябре, в октябре – "Золотая осень", в ноябре – День народного единства, в декабре – январе пройдет "Путешествие в Рождество".

По предварительным данным, в текущем году на столичных фестивалях побывали 68 миллионов человек.

13 декабря в Москве начнется традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество". Заявки производителей и продавцов на участие в фестивале будут принимать до 19 ноября. В фестивале могут принять участие рестораны и кафе с новогодним меню, производители елочных игрушек, сувениров и праздничного декора. Также для москвичей и гостей города подготовят яркие уличные представления.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве каждую зиму с 2013 года.