Фестиваль "Путешествие в Рождество" начнется 13 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" начнется в Москве 13 декабря и продлится до 12 января. Заявки производителей и продавцов на участие в фестивале будут принимать до 19 ноября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Целый месяц москвичи и туристы будут смотреть яркие уличные представления, наслаждаться праздничным убранством города, пробовать вкусные блюда и выбирать подарки для друзей и родных. Москва приглашает производителей и продавцов украшений и игрушек, а также кафе и рестораны принять участие в этом событии", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в фестивале могут принять участие рестораны и кафе с новогодним меню, производители елочных игрушек, сувениров и праздничного декора.
Чтобы принять участие в фестивале, нужно заполнить заявку по форме, размещенной на сайте ГБУ "Московские ярмарки", приложить к ней документы и отправить по электронной почте: festival@torg.mos.ru.
Заявки будут принимать до 19 ноября этого года, о результатах отбора участников сообщат до 29 ноября.
"Также в фестивале могут принять участие кафе и рестораны, которые готовят новогоднее и рождественское меню", – добавляется в публикации.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве каждую зиму с 2013 года.
Ранее сообщалось, что москвичам предложили выбрать лучшие фестивали 2019 года в рамках премии "Путеводная звезда". Проголосовать смогут участники проекта "Активный гражданин".
В номинации представлены праздничные мероприятия в честь дня города, а также пять фестивалей.
С 20 по 24 сентября в Москве проходил фестиваль "Круг света". Мультимедийные шоу показали на девяти городских площадках. Мероприятие посетило около трех миллионов гостей.
С 17 по 18 августа в Братеевском каскадном парке проходил фестиваль фейерверков. Свои шоу представили пиротехники из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии и Франции и России.
На Красной площади, в парках и на центральных вокзалах в рамках XII Международного военно-музыкального фестиваля перед жителями и гостями столицы выступали 30 военных оркестров из 12 стран. Мероприятие проходило с 23 августа по 1 сентября.
В список номинантов попал шестой фестиваль "Путешествие в Рождество", который установил рекорд по посещаемости. Гостями праздника стали 18,6 миллиона человек.
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