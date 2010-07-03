Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичам предложили выбрать лучшие фестивали 2019 года в рамках премии "Путеводная звезда". Проголосовать смогут участники проекта "Активный гражданин", сообщает официальный сайт мэра Москвы.
В номинации представлены праздничные мероприятия в честь дня города, а также пять фестивалей.
С 20 по 24 сентября в Москве проходил фестиваль "Круг света". Мультимедийные шоу показали на девяти городских площадках. Мероприятие посетило около трех миллионов гостей.
С 17 по 18 августа в Братеевском каскадном парке проходил фестиваль фейерверков. Свои шоу представили пиротехники из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии и Франции и России.
На Красной площади, в парках и на центральных вокзалах в рамках XII Международного военно-музыкального фестиваля перед жителями и гостями столицы выступали 30 военных оркестров из 12 стран. Мероприятие проходило с 23 августа по 1 сентября.
В список номинантов попал шестой фестиваль "Путешествие в Рождество", который установил рекорд по посещаемости. Гостями праздника стали 18,6 миллиона человек.
Отдать свой голос москвичи смогут и за пятый фестиваль искусств "Вдохновение". Презентации инсталляций и арт-объектов проходили с 5 до 21 июля на ВДНХ. Заключает список День города, который в 2019 году был посвящен 80-летнему юбилею ВДНХ. 7 сентября праздничные мероприятия посетили более четырех миллионов человек.
Ранее жителям столицы предложили выбрать лучший книжный магазин Москвы. Участники опроса смогут проголосовать за одну из предложенных торговых точек: "Москва", "Библио-Глобус", "Республика", "Московский дом книги", "Молодая гвардия" и "Читай-город".
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