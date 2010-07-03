Москвичам расскажут о литературном и театральном наследии в поездах метро

Фото: пресс-служба проекта "Привет, Москва!"
Новые ролики тематического блока городской платформы "Привет, Москва!" появились в столичной подземке. Блок посвящен литературе и театру, сообщили Москве 24 в пресс-службе проекта.
Всего в систему внесли 50 видеосюжетов, каждый из которых посвящен отдельным страницам истории театра в России, литературным маршрутам, а также городским героям и гениям. Показывать их будут до конца октября текущего года в поездах, курсирующих по всем 15 линиям метрополитена.
Как рассказали представители проекта, один из роликов расскажет о знаменитом театральном деятеле Константине Станиславском. В сюжете вспомнят о том, как мэтр начинал актерскую карьеру и под настоящей фамилией Алексеев играл в любительском театре в доме купца Андрея Карзинкина на Покровском бульваре.
"В Москве много памятников, но не хватает живой памяти. По-настоящему живыми для нас улицы, дома и переулки становятся благодаря искусству, книгам, и у нашего города в этом смысле отличные позиции", – считает сокуратор литературно-театрального блока проекта "Привет, Москва!" Юрий Сапрыкин.
По мнению куратора проекта Оксаны Бондаренко, метро в последние годы становится открытым пространством для креативных индустрий, а потому новые ролики могут зарядить горожан положительными эмоциями.
Ранее в метро стартовал показ Moscow Fashion Week.
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