Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Московское метро впервые стало местом проведения Moscow Fashion Week, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Показ прошел 22 октября на закрытой для пассажиров станции "Деловой центр". Свою коллекцию, созданную для современных жителей мегаполиса, презентовали дизайнеры концепт-стора "Секция".

Свои коллекции одежды, обуви и аксессуаров в первый день Недели моды в подземке презентовали известные дизайнеры, среди которых Даниил Анциферов, Kruzhok, RUSHEV, Sorry I’m not, Etudes, Carne Bollente, Ли-Лу, Husky, Isabel Marant, A.P.C., Helmut Lang, Opening Ceremony, Suncoo, Subterranei.

Тематика fashion-шоу была в стиле локации. Все образы новой линейки были выдержаны в общей концепции – урбанизация и утилитарность. По платформе станции "Деловой центр", расположенной рядом с бизнес-центром "Москва-Сити", продефилировали модели в образах офисных сотрудников, завсегдатаев бизнес-тренингов и коуч-сессий.

"Московское метро стало принципиально новым fashion-пространством для проведения Недели моды в Москве. На станции "Воробьевы горы" работала выставка известных кутюрье, на "Площади Революции" прошел флешмоб с участием профессиональных моделей, а на "Деловом центре" – один из ключевых показов Moscow Fashion Week, – главного события для всей российской модной индустрии", – рассказала замглавы метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

12 октября на станции метро "Воробьевы горы" открылась выставка костюмов российских дизайнеров. На платформе были размещены 10 стеклянных колб с костюмами от Валентина Юдашкина, Славы Зайцева, Виктории Андреяновой, Ирины Крутиковой и других. Экспозиция работала до 16 октября.

В центре профориентации московского метро на станции "Выставочная" открылась фотовыставка "Люди и производство новейших поездов". Снимки посвящены людям, которые делают подвижные составы и поезда "Москва". Их для подземки производит "Трансмашхолдинг", где работают более 40 тысяч сотрудников. Лучшие инженеры попали на фото.

Ранее сообщалось, что восемь российских дизайнеров поддержали программу "Московское долголетие" на Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2019. Одежду этих брендов представили участницы программы – модели старше 55 лет. По словам экспертов, появление моделей старшего возраста является мировым трендом индустрии моды.