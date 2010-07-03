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19:01

В павильоне МЦД открылась площадка "Музыки в метро"

город культура

19:01

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Проект "Музыка в метро" запустили в демонстрационном павильоне МЦК, сообщает информационный центр департамента транспорта.

Заявки на участие в четвертом сезоне проекта подали более полутора тысяч человек. Победители, прошедшие конкурсный отбор, получают право выступать в течение года на 33 площадках в метро Москвы, на МЦК и теперь павильоне МЦД. Музыканты сами выбирают площадку и время выступления, участие в проекте для артистов бесплатное.

Первые площадки "Музыки в метро" были открыты в 2016 году. На трех станциях подземки выступали не более 30 исполнителей, сейчас в проекте задействованы 245 участников.

Демонстрационный павильон МЦД находится на площади у Киевского вокзала. Он открыт ежедневно с 9:00 до 21:00. Вход свободный.

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город культура

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