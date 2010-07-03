Павильон МЦД станет новой площадкой проекта "Музыка в метро"

Концерты проекта "Музыка в метро" в этом году пройдут в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров. Об этом сообщила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
По ее словам, число площадок проекта увеличится. В частности, музыканты будут выступать в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала.
15 апреля начались прослушивания исполнителей, которые подали заявку на участие в новом сезоне "Музыки в метро". В этом году, передает ТАСС, поступило рекордное число заявок – более 1,5 тысячи.
К участию в прослушивании допустили 400 музыкантов. Они продемонстрируют свои таланты перед жюри, в состав которого вошли представители шоу-бизнеса, продюсеры, эксперты в области культуры и развлечений. Им предстоит отобрать до 300 новых коллективов и сольных исполнителей, то есть на 100 музыкантов больше, чем в 2018 году. Победители получат возможность в течение года выступать на площадках "Музыки в метро".
"В этом году мы вынесем проект за пределы метро и впервые запустим плейлист, где можно будет прослушать треки исполнителей", – рассказала Темникова. Композиции планируют выложить на сайте "Музыки в метро", отметила она.
Проект "Музыка в метро" стартовал в 2016 году по инициативе Московского метрополитена и столичного дептранса при поддержке городского департамента культуры и Московского продюсерского центра. Проект поддерживают известные артисты и музыканты. В метро уже выступали Полина Гагарина, Григорий Лепс, Валерий Сюткин, Лолита.
"Это наш город": в столичной подземке начинается четвертый сезон проекта "Музыка в метро"
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.