Павильон МЦД станет новой площадкой проекта "Музыка в метро"

Концерты проекта "Музыка в метро" в этом году пройдут в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров. Об этом сообщила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

По ее словам, число площадок проекта увеличится. В частности, музыканты будут выступать в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала.

15 апреля начались прослушивания исполнителей, которые подали заявку на участие в новом сезоне "Музыки в метро". В этом году, передает ТАСС, поступило рекордное число заявок – более 1,5 тысячи.

К участию в прослушивании допустили 400 музыкантов. Они продемонстрируют свои таланты перед жюри, в состав которого вошли представители шоу-бизнеса, продюсеры, эксперты в области культуры и развлечений. Им предстоит отобрать до 300 новых коллективов и сольных исполнителей, то есть на 100 музыкантов больше, чем в 2018 году. Победители получат возможность в течение года выступать на площадках "Музыки в метро".

"В этом году мы вынесем проект за пределы метро и впервые запустим плейлист, где можно будет прослушать треки исполнителей", – рассказала Темникова. Композиции планируют выложить на сайте "Музыки в метро", отметила она.

Проект "Музыка в метро" стартовал в 2016 году по инициативе Московского метрополитена и столичного дептранса при поддержке городского департамента культуры и Московского продюсерского центра. Проект поддерживают известные артисты и музыканты. В метро уже выступали Полина Гагарина, Григорий Лепс, Валерий Сюткин, Лолита.