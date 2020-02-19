Кто играет в московском метро?

Московское метро перевозит около восьми миллионов человек в день, ежедневно на разных станциях подземки выступают около 40 участников проекта "Музыка в метро". По грубым подсчетам, каждого исполнителя слышат около 200 000 пассажиров (для сравнения: "Олимпийский" вмещает 70 050 зрителей). Поговорили с теми, кто выступает в метро, узнали зачем они это делают и насколько это прибыльно.

P.S. Все музыканты – профи, у некоторых гастрольные туры по России и Европе расписаны на несколько месяцев вперед. Так что музыка в метро – это давно не про попрошаек.

Николай Рябуха, певец

Муслим Магомаев XXI века



Выступление в метро – новая платформа, которая позволяет донести свое творчество до тех, кто, может быть, и хотел бы посетить концерт, но по каким-то причинам не может. Пою в метро уже второй сезон, так что точно могу сказать, что проект помог найти новых слушателей. Меня часто благодарят за творчество, просят спеть еще. Мой голос часто сравнивают с тембрами Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Иосифа Кобзона. Конечно, мне приятно, ведь эти артисты – пример для меня. Когда пою в метро, занимаюсь любимым делом, будь это сцена Кремлевского дворца или стикер "музыкавметро". Тяжелее всего преждевременно завершать выступление, когда садится батарейка на аппаратуре. Для меня этот проект не средство заработка, а, скорее, приятный бонус. Все зависит от места и времени выступления. Иногда он всего лишь покрывает траты на дорогу, а иногда – помогает приобрести рекламную продукцию на будущие концерты.





Екатерина Гопенко, вокалистка группы "Немного нервно"

Видео: YouTube/Zinovia Shidlovskaya

Главная разница между выступлением на сцене и в метро – отношение зрителей. За концерт люди платят деньги, их внимание сразу сосредоточено на музыканте, а в метро его надо привлечь: прилагать много усилий и играть лучше. В подземке я выступаю уже 10 месяцев. К тому моменту, как начала здесь играть, моей группе "Немного нервно" было уже 10 лет, мы объездили с гастролями Европу, Израиль и Великобританию, выступали на "Нашем радио" и записали десять пластинок. То есть у меня уже была своя аудитория. Но в метро начала выступать, чтобы о моей музыке узнали те, кто в других обстоятельствах даже не послушал бы ее. Зритель в подземке разный. Меня пугали страшными рассказами о пьяных, неадекватных и хамоватых. Но моя история – о чудесах. Останавливаются послушать почти всегда люди с грустными, но светлыми лицами: улыбаются мне и благодарят кивком головы. Помимо мелочи, бросают в кофр шоколад или мандарины. С одной стороны, приятно, а с другой стороны, возможно, я произвожу впечатление человека, которому нужно поесть. Это не обидно, у меня здоровая самоирония. Вся выручка остается музыканту. На отдаленной станции в нелюдное время за два часа можно заработать 180 рублей, а в центре вечером доход бывает больше, чем за собственный концерт. Для сравнения: за выступление в Ижевске получаю 4000 рублей. Но это не норма, а именно "бывает".





Алексей Рубенский, руководитель ансамбля Brass OK

Фото: личный архив Алексея Рубенского

В метро выступаем ради рекламы коллектива, это нельзя назвать работой, скорее, хобби. Выступаем в подземке уже второй сезон (два года – прим. ред.), скоро будет отбор в третий, надеюсь, попадем. По крайней мере, спустя это время, я могу сказать, что на наших концертах на других площадках стало больше людей. Самое тяжелое в нашем увлечении – доставка инструментов: у нас ударная установка, клавиши, труба – все довольно габаритное. Мы привозим их к метро на машине, потом заносим в подземку. За вход в метро все платят, несмотря на то, что никуда не едем, а просто играем. Из-за громоздких инструментов даже пришлось сократить коллектив для выступления в подземке: слишком много всего приходилось приносить – неудобно. Вообще ансамбль довольно большой и практически все с высшим музыкальным образованием. Зритель в основном благодарный: люди останавливаются, слушают, благодарят. Постоянно выкладывают фотографии в Instagram с нашим хештегом #brassok, спрашивают, когда мы будем выступать и где. Нельзя сказать, что это очень прибыльное дело, особенно, если учитывать, что выручку мы делим поровну. Это история не про заработок, а про удовольствие.





Антон Горнобатов, one-man band "ТОБИ"

Поет песни, сидя на старом чемодане. Возвращает гранж в авторскую песню

Видео: YouTube/[URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=tIzB3Etfuc0]Zvuk86

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До проекта #музыкавметро, чтобы играть в подземке, надо было "договариваться" то ли с полицией, то ли с кем-то из мира криминала. Сейчас другое дело – нужно пройти прослушивание и получить аккредитацию. Когда я начал играть в метро, мне было неловко встречать знакомых: не знал, что они подумают, да и сам не понимал, как к этому относиться. Но через пару недель понял, что попрошайничество и исполнение музыки в метро – не одно и то же. Сегодня я люблю здесь выступать: это положительно влияет на карьеру. Во-первых, игра в подземке – дополнительные часы практики, во-вторых, расширение аудитории и приглашения принять участие в муниципальных мероприятиях. Ну и самое важное – моментальная обратная связь зрителей. На днях ко мне подошел мужчина и извинился за то, что не поаплодировал, когда я закончил играть, из-за того, что в этот момент разговаривал по телефону. По поводу прибыли: у музыкантов в метро есть "корпоративная этика", не принято говорить о деньгах. Но иногда смеемся над антирекордами, например, мой – 247 рублей за день. Бывают и "хорошие дни", но прибыль нестабильная. Конечно, есть люди, которые зарабатывают только игрой в метро. Здесь исполнитель – часть потока, только на красном стикере #музыкавметро. Вообще в подземке нелегко работать: тут отсутствуют концертный звук и границы между слушателем и исполнителем. Здесь невозможно играть "долгую игру" – торопящийся человек успевает услышать лишь несколько секунд выступления. И задача музыканта – помочь ему ненадолго вырваться из суматохи.

Ксения Сергиенко