Павильон МЦД на площади Киевского вокзала посетили более 3 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более трех тысяч человек посетили со дня открытия демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД), который находится на площади Киевского вокзала. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Также были проведены экскурсии для шести экскурсионных групп", – говорится в сообщении пресс-службы. Как отмечается, среди посетителей были туристы из Италии, Ирландии, Греции и других стран.

Весь будущий год павильон можно посетить каждый день с 9:00 до 21:00. 31 декабря павильон будет работать по измененному графику – до 15:00, 1 января – выходной. Со 2 января павильон МЦД будет работать по обычному графику без выходных.

Демонстрационный павильон открылся 22 декабря.

Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск") запланирован на конец 2019 – начало 2020 года. МЦД будет работать, как метро, – с 5:30 до 1:00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка".

