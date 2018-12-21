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21 декабря, 16:23

Метро выпустило карты "Тройка" к открытию павильона МЦД

транспорт метро

21 декабря, 16:23

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Столичное метро выпустило 10 тысяч тематических карт "Тройка" к открытию демонстрационного павильона Московских центральных диаметров, сообщает пресс-служба подземки.

На билетах изображены новейший поезд городского типа "Иволга", который будет курсировать на первых двух диаметрах, логотип и слоган МЦД – "Сквозь город удобнее и быстрее". Купить карты можно в билетных автоматах на станциях "Проспект мира" Калужско-Рижской линии и "Комсомольская" Кольцевой линии метро.

В демонстрационном павильоне МЦД на площади Киевского вокзала есть вся информация о реализации проекта. Посетители смогут ознакомиться с подвижным составом будущего наземного метро, протестировать все пассажирские сервисы, представленные в поезде: крепления для велосипедов, USB-розетки для зарядки гаджетов, бесплатный Wi-Fi и другие. Павильон открыт ежедневно без выходных, с 9:00 до 21:00.

Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск") запланирован на конец 2019 – начало 2020 года. МЦД будет работать, как метро, – с 5:30 до 1:00.

Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка".

"Москва в цифрах": "Иволги" над МЦД

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