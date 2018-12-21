Собянин рассказал о линии МЦД "Одинцово – Лобня"

В состав Московского центрального диаметра (МЦД) "Одинцово – Лобня" войдет 28 станций. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Партнеры из РЖД достроили дополнительные пути на Смоленском направлении. Сегодня мы открыли движение скорых электричек по маршруту Москва – Одинцово. Следующий шаг – создание первой линии наземного метро МЦД "Одинцово – Лобня" с 28 станциями", – написал мэр в своем микроблоге в Twitter.

Первым этапом создания МЦД стало открытие движения поездов-экспрессов на маршруте Москва – Одинцово. Открыли движение, помимо мэра Москвы, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, зампредседателя правительства России Максим Акимов и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

В пятницу, 21 декабря, Собянин открыл выставочный павильон МЦД на площади Киевского вокзала. В павильоне размещена экспозиция о проекте создания МЦД, о маршрутах, инфраструктуре и о сервисах будущих диаметров. Отмечается, что одним из ключевых экспонатов стал макет вагона поезда "Иволга" в натуральную величину.

"Иволги", которые будут курсировать по МЦД, оснастят информационными экранами. Эти поезда уже прошли испытания на безопасность. В них стало больше посадочных мест, появились полки для багажа и поручни с зонами "теплого" покрытия.