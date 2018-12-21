Запуск экспрессов Москва – Одинцово стал первым этапом создания МЦД

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Первым этапом создания Московских центральных диаметров стало открытие движения поездов-экспрессов по маршруту Москва – Одинцово. Такое заявление Сергей Собянин сделал во время запуска скорых пригородных поездов на Смоленском направлении МЖД, передает Агентство "Москва".

Церемония открытия состоялась 21 декабря. В ней, помимо мэра столицы, участвовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, зампред правительства РФ Максим Акимов и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Собянин напомнил присутствующим, что за последние годы в городе были реализованы проекты, связанные с обустройством дороги, прокладкой новых железнодорожных путей и обновлением подвижного состава. В итоге поток пассажиров на пригородном сообщении увеличился до двух миллионов 200 тысяч.

"Следующим этапом мы рассматриваем дальнейшее развитие магистральных путей, создание МЦД. Этот объем увеличится до трех миллионов. То есть треть пассажиров от метрополитена Москвы, который тоже не стоит на месте и развивается", – отметил глава города.

Он добавил, что МЦД станет одним из крупнейших транспортных объектов в мире. По его словам, этот проект направлен на удовлетворение нужд пассажиров и снижение нагрузки на другие линии и магистрали. Собянин подчеркнул, что МЦД создаст комфортную среду в Московской агломерации на долгие годы.

В настоящее время Смоленское направление МЖД связывает центр столицы с деловым районом "Москва-Сити", ИЦ "Сколково", Одинцово, Усово и Барвихой. В перспективе этот участок войдет в состав МЦД-1 "Одинцово – Лобня".

После запуска поездов-экспрессов Сергей Собянин открыл выставочный павильон МЦД на площади Киевского вокзала. Там разместилась экспозиция, которая познакомит москвичей и гостей столицы с проектом создания МЦД.