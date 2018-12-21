Собянин открыл выставочный павильон МЦД на площади Киевского вокзала

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД) на площади Киевского вокзала.

"Хотел бы сказать, что это очень успешный пример сотрудничества органов властей всех уровней, не взирая на нашу ведомственную принадлежность, принадлежность компаний, которые реализовывали этот проект. Преодолев все барьеры, препятствия, проект успешно запущен, имеет хорошие перспективы", – рассказал Акимов о проекте МЦД в ходе открытия.

В демонстрационном павильоне размещена экспозиция, которая познакомит москвичей и гостей столицы с проектом создания МЦД. Посетители узнают о маршрутах, инфраструктуре и сервисах будущих МЦД.

Одним из главных экспонатов павильона стал полноразмерный макет вагона поезда "Иволга". Вагон оборудован USB-зарядками, креплениями для велосипедов, Wi-Fi, теплыми поручнями, местами для маломобильных граждан и пеленальным столиком для малышей.

VR-аттракцион "Кабина машиниста" позволит гостям почувствовать себя машинистами "Иволги", совершив путешествие по маршрутам МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск". С помощью VR-очков гости могут проехать по первым двум маршрутам МЦД в ночное время суток.

Подробнее ознакомиться с проектом можно с помощью макета дополненной реальности, сенсорного стола и специального навигационного куба. На 20-метровых медиастенах будет транслироваться графическая информация обо всех видах городского транспорта.

В фотокомнате гостям предложат сделать снимки в стиле рекламной кампании МЦД и послать открытку с фотографией в любую точку мира. Данный проект реализуется совместно с "Почтой России".

Павильон работает без выходных, с 09:00 до 21:00. Вход свободный. Желающие могут заказать экскурсию.

Московские центральные диаметры – новый транспортный проект, в котором участвуют правительство столицы, ОАО "РЖД", правительство Московской области, министерство транспорта РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок на первых двух диаметрах будет АО "Центральная пригородная пассажирская компания". МЦД будет новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена. В рамках проекта планируется запустить пять линий наземного метро.

Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск") запланирован на конец 2019 – начало 2020 года. По диаметрам будут ходить новые поезда городского типа "Иволга".

График работы МЦД будет выстроен, как в метро, – с 5:30 до 1:00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Для комфортной интеграции диаметров с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка". Согласно подсчетам экспертов, запуск МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру Москвы на 10-12%.