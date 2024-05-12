Синоптик Тишковец: воздух в Москве может прогреться до 20 градусов с середины недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Температура воздуха в Москве может подняться до 20 градусов с середины следующей недели, однако 17 мая ожидаются ливневые дожди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"В понедельник инициативу в атмосфере перехватит антициклон, благодаря чему осадки будут маловероятны, из-за облаков неуверенно появится солнце. Ночью столбики термометров в последний раз могут кое-где отметиться заморозками – в Москве около нуля, в Подмосковье минус 3 – плюс 2, а днем в городе плюс 9 – плюс 12", – подчеркнул он.

Как уточнил синоптик, 14 и 15 мая столбики термометров прогреются от 15 до 18 градусов. В четверг, 16 мая, температура составит от 15 до 20 градусов.

"Пятница ожидается самой ненастной. В регион прорвется активный фронтальный раздел североатлантического циклона, который обрушится ливневыми дождями. Минимальная температура составит плюс 7 – плюс 12, днем плюс 13 – плюс 18", – предупредил метеоролог.

По словам Тишковца, в выходные дни атмосфера стабилизируется и в столицу придет типичная майская погода.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что температура поднимется до 10 градусов в Москве в начале следующей недели, к 17 мая она уже составит 20 градусов. По его словам, пока в выходные тепла ожидать не стоит.

