Синоптик Ильин: небольшое потепление ожидается в Москве в начале следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура поднимется до 10 градусов в Москве в начале следующей недели, к 17 мая она уже составит 20 градусов. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, пока в выходные тепла ожидать не стоит.

"В сочетании с достаточно плотным ветром не очень приятные будут ощущения. Хотя солнце будет выглядывать, тем не менее местами не исключен кратковременный слабый дождик. Температура поднимется по области до +7...+9 °С. А завтра может быть на пару градусов прохладнее", – подчеркнул он.

Как отметил метеоролог, в ночь на 12 мая прогнозируются значения от 0 до 5 градусов, поэтому могут быть заморозки.

Ранее москвичей предупредили о порывах ветра до 14 метров в секунду до конца дня 11 мая. Жителям столицы напомнили, что усиление ветра может привести к повреждению линий электропередачи и слабо укрепленных конструкций. В связи с этим москвичей попросили быть внимательнее на улице.

До этого главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что первая декада мая в Москве завершится холодной погодой с ночными заморозками, однако с середины месяца температура вернется в рамки климата. В столице ожидается до 20 градусов после 15 мая.

