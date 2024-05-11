Сильные порывы ветра ожидаются 11 мая в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Сильные порывы ветра до 14 метров в секунду прогнозируются в Москве 11 мая. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Жителям столицы напомнили, что усиление ветра может привести к повреждению линий электропередачи и слабо укрепленных конструкций. В связи с этим москвичей попросили быть внимательнее на улице. Например, не стоит находиться возле шатких щитов и укрываться под деревьями.

Водителям же порекомендовали следить за дорожной ситуацией и не парковать автомобили вблизи деревьев и линий электропередачи.

Ранее сильный ветер в Москве привел к падению деревьев и повреждению конструкций. Последствия непогоды оперативно ликвидировали городские службы.

