В московском "Аптекарском огороде" из-за снегопада упала 300-летняя ива

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В "Аптекарском огороде" накануне упала ива, которую посадил Петр I в 1706 году, сообщает пресс-служба Ботанического сада МГУ.

Речь идет о более чем 300-летней иве на берегу старинного пруда. Отмечается, что Петр I не только сам посадил в саду ее и еще три хвойных дерева – ель, пихту и лиственницу, но и неоднократно приезжал в сад возиться с растениями.

Ива – единственное дерево, сохранившееся в "Аптекарском огороде" с петровских времен. В ботаническом саду рассказали, что 8 мая 2024 года вошло в историю как самое снежное в "Аптекарском огороде" как минимум за 30 лет.

Накануне в Москве прошел снег. По данным Гидрометцентра РФ, 9 мая в столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха днем в столице будет в пределах 3–5 градусов, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов.

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что снег в Москве закончится 10 мая. По его словам, 10 мая в столице ожидается потепление и температура днем составит до 12 градусов тепла.