Облачная погода и сильный ветер ожидают москвичей 9 мая

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Москве и области 9 мая, местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах 3–5 градусов, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 8–13 метров в секунду, ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что снег в Москве закончится 10 мая. По его словам, 10 мая в столице ожидается потепление и температура днем составит до 12 градусов тепла.