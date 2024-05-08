Московская железная дорога сообщила о штатной работе поездов на фоне снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снегопад не повлиял на график движения поездов на Московской железной дороге (МЖД). Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

Как сказано в сообщении, поезда отправляются и прибывают по расписанию.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме на фоне снегопада в Москве. Отмен рейсов по метеоусловиям и уходов самолетов на запасные аэродромы нет, уточнил он.

До этого москвичей призвали воспользоваться городским транспортом из-за майского снегопада. Водителей также попросили быть аккуратнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим на дороге.

