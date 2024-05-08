Синоптик Вильфанд: снег будет идти в Москве до утра 9 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Осадки в виде мокрого снега и снега будут продолжаться в Москве с перерывами до утра 9 мая. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что интенсивность снега будет постепенно снижаться. Всего с начала снегопада и до утра 9 мая может выпасть 3–4 миллиметра осадков, добавил он.

Вильфанд отметил, что утром 8 мая температура воздуха в столице составляла 5,8 градуса тепла, однако потом начала снижаться. Сейчас, по его словам, температура опустилась до минус 0,3 градуса, а порывы ветра достигают 15 метров в секунду. Также в разных районах столицы наблюдается разная интенсивность осадков.

"Где-то в центре они более заметные, а на юге – меньше", – резюмировал метеоролог.

Ранее сообщалось, что сильный ветер повалил в Москве деревья и повредил различные конструкции. Городские службы оперативно устраняют последствия непогоды. Горожан призвали воздержаться от пребывания на улице.